INTER, MAROTTA: "FUORI DAL FPF, INVESTIMENTI MIRATI: SUNING AMBIZIOSA"

19/05/2019

Intervenuto ai microfoni di Sky Ppoco prima del fischio d'inizio della sfida col Napoli, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato anche del prossimo mercato: “Conte? Parliamo del presente, abbiamo una partita importantissima e un traguardo da raggiungere: siamo concentrati qui. La Champions non significa fermarsi, significa alzare l’asticella: vogliamo tornare a vincere e il fatto di partecipare è l’obiettivo minimo. Spalletti è un grande allenatore, sta facendo benissimo, sta portando a termine l’obiettivo: ha un contratto e noi siamo qui a giocare una partita importante. Mercato? I paletti del FFP sono rigidi, le plusvalenze oggi sono ordinarie per tutti i club: dobbiamo procedere in questi versi. Ma la proprietà è forte, è ambiziosa e vuole raggiungere traguardi importanti: faremo investimenti mirati per alzare l’asticella per avvicinarci a traguardi importanti".