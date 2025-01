Inter, Marotta: "Frattesi non è in vendita, in entrata cerchiamo un profilo giovane"

Beppe Marotta ha parlato anche di mercato prima di Inter-Monaco di Champions League: "Per quanto riguarda il mercato in uscita le nostre valutazioni sono sui giocatori di interesse che però non hanno trovato tanto spazio fin qui. Eventualmente dando loro la giusta collocazione - le parole del presidente nerazzurro a Sky -. Zalewski? In entrata cerchiamo un profilo giovane, che possa inserirsi senza troppa autorevolezza perché abbiamo un'ossatura che lascia tranquilli. Non lasciamo nulla di intentato. Frattesi non è in vendita, con la Roma non si è mai concretizzato nulla". Così invece a Prime Video: "Buchanan stasera è qui, poi vedremo. L'ottica Villarreal è per dargli la possibilità di giocare, per la sua crescita tecnica".