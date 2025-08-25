Inter, Marotta: "Fabregas era uno dei profili, Chivu non è ripiego"

"Fabregas era uno dei candidati, come un'azienda va alla ricerca di diversi profili. Chivu aveva tutti i requisiti che cercavamo". Lo dice il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, poco prima dell'inizio della prima partita di campionato della nuova Inter targata Chivu. "Prima abbiamo identificato il profilo dell'allenatore adatto, in Chivu abbiamo trovato tutte le componenti che cercavamo - chiarisce a Sky - L'identità, il fatto che ha allenato il settore giovanile dell'Inter e ha vinto titoli, la mentalità. La scelta non è di ripiego".