Inter-Lazio, primo contatto per Caicedo ma ci sono circa 5 milioni di distanza

Simone Inzaghi ha ben chiaro in mente il nome dell'attaccante da tesserare per la sua nuova Inter: Felipe Caicedo. La dirigenza nerazzurra ha intenzione di accontentarlo e ha iniziato il primo contatto con la Lazio per sondare il terreno e capire quante possibilità ci siano per portarlo a Milano. Per ora le parti sono distanti. La Lazio vuole 8 milioni mentre l'Inter non vuole spenderne più di 2,5, arrivando al massimo a 3.