Inter, l'agente di Lautaro: "Ha tre anni di contratto e sta bene dove è"

LA PRECISAZIONE

La realtà da una parte (vale a dire l'Inter) e le speculazioni mediatiche (il trasferimento al Barcellona) dall'altra. Questo in estrema sintesi il significato delle parole rilasciate all'emittente radiofonica argentina La Figura de la Cancha da Carlos Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, circa il presente e il futuro del numero 10 dell'Inter: "Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto con l'Inter e sta benissimo dove è".

"Ha fatto un'ottima stagione - ha proseguito - ha ancora l'Europa League da giocare e spero che l'Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Consigli sul futuro? Non ne ho mai dato alcuno e nemmeno ora è necessario farlo. È sempre stato un giocatore molto completo. Da ragazzino faceva molte scivolate e commetteva falli inutili, ma crescendo ha imparato molto. In adolescenza ha acquisito le virtù che ha oggi".