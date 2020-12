Inter, la scelta a centrocampo è fatta: ecco perché Rodrigo De Paul

MERCATO

A 26 anni Rodrigo De Paul è un calciatore maturo, completo e pronto per il salto di qualità, senza nulla togliere all'Udinese che lo acquistò cinque stagioni fa dal Valencia per una cifra vicina ai tre milioni. Ora, punto fermo della nazionale argentina, vale non meno di 35 milioni, anche in tempi di contrazione economica come quelli che stiamo vivendo. Più volte è stato vicino a lasciare Udine, più volte la società friulana ha tenuto duro, difendendo un patrimonio tecnico ed economico. L'estate scorsa De Paul è stato vicino alla Juve di Pirlo ma ora, oltre ai bianconeri piemontesi, anche l'Inter è intenzionata a sondare il terreno con Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica del club friulano. Anzi, lo ha già fatto. Prima però in casa nerazzurro vanno sistemate alcune situazioni, quelle nello specifico di Eriksen, Nainggolan e Vecino.

L'uruguagio tornerà a disposizione di Conte con l'anno nuovo: non è detto che parta, perché Conte (al di là di qualche incomprensione poi rientrata) ha sempre dimostrato di contare su di lui, tuttavia potrebbe diventare una pedina importante di scambio, soprattutto con il Napoli in ottica Milik. Nainggolan, invece, salvo sorprese non rimarrà ad Appiano: il Cagliari resta sempre la destinazione più probabile, forse anche l'unica in questo momento nel quale le quotazioni calcistiche del belga sono nettamente in ribasso. Poi c'è Eriksen, e qui una sola cosa è certa: il danese chiederà di andarsene e Marotta ha già fatto capire, anzi ha già detto, che lo accontenterà. Destinazione estera, ovviamente, l'Inghilterra e la Premier come mete prescelte.

Detto questo, ecco Rodrigo De Paul, finanziato con le cessioni di cui si è detto. Ma perché proprio l'argentino? Perché è un centrocampista completo, nato trequartista ma diventato poi una mezzala moderna, un incursore dai piedi buoni e di gran corsa, con ottimo senso del gol ma anche determinazione e grinta di puro stampo sudamericano. Sa attaccare e difendere, recupera palloni e ribalta le azioni. ha personalità e non ultimo conosce già molto bene il campionato italiano. Un giocatore insomma affidabile. Pronto per il salto di qualità e funzionale (giusto per citare Beppe Marotta) per il gioco di Antonio Conte.