Inter, l'agente di Berenbruch: "Il rinnovo verrà quando sarà il momento giusto"

"È stata una strada lunga, ma ricca di grandi soddisfazioni. Vederlo esordire in prima squadra, sia in Champions League che nel derby contro il Milan, è stata veramente una bella emozione". Così nel corso di un'intervista a OggiSportNotizie.it Riccardo Bia, agente tra gli altri di Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter Primavera per cui si parla di un possibile rinnovo fino al 2029 con i nerazzurri: "Thomas è concentrato sulla finale di stagione, vuole fare bene sia con la Primavera che con la prima squadra. Il resto verrà quando sarà il momento giusto. In questo momento, l’unico pensiero di Thomas è dare il massimo sul campo".