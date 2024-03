Inter, incontro a Madrid tra l'agente di Lautaro e la dirigenza nerazzurra: passi avanti sul rinnovo

© Getty Images

Passi avanti importanti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Lautaro. Quest'oggi, approfittando della presenza della squadra a Madrid per la partita di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico, Alejandro Camano, agente dell'attaccante argentino, si è incontrato con la dirigenza dell'Inter nell'hotel che ospita la squadra nerazzurra. Un visita di cortesia, annunciata - il procuratore di Lautaro vive nella capitale spagnola - servita per confermare gli ottimi rapporti in essere e per ribadire anche così la volontà di ambo le parti di raggiungere quanto prima l'accordo desiderato. La distanza tra l'ingaggio richiesto, intorno ai 10 milioni, e quello proposto, otto, verrà limata con l'inserimento di bonus legati alle prestazioni sportive e ai risultati di squadra, esattamente come si intende fare anche per Barella. Dopo l'incontro odierno - più che altro una visita di cortesia nella quale chiaramente non si è parlato di cifre o altro - Camano e i dirigenti interisti si aggiorneranno tra un mese, quando potrebbe già essere tornato in Italia il presidente Steven Zhang, con il proposito di potere suggellare l'accordo a scudetto conquistato, il secondo di Lautaro in nerazzurro, il primo con la fascia di capitano al braccio.