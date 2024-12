Inter in pole position per Lorenzo Pellegrini

Lorenzo Pellegrini sembra in rotta con l'ambiente Roma e a giugno potrebbe lasciare i giallorossi nonostante la fascia di capitano. Secondo il Corriere della Sera in pole position ci sarebbe l'Inter (ma servirebbe uno sforzo sull'ingaggio, i nerazzurri vorrebbero spendere meno dei 4,5 milioni più bonus che guadagna attualmente), anche se il centrocampista - in scadenza 2026 - piace pure a Napoli e Fiorentina. Pellegrini non è invece convinto di Galatasaray e ipotesi arabe.