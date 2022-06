Bastoni, parla l'agente: "Rimarrà all'Inter". E su Skriniar c'è il PSG

INTER

Tutta Europa sulla difesa nerazzurra: Bastoni resta, su Skriniar piomba il Paris Saint-Germain

Ore calde per il futuro della catena difensiva nerazzurra: Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono due nomi d'inestimabile valore, e per forza di cose nel mirino di tutta Europa. Per quanto riguarda il giovane difensore azzurro si procede spediti verso la conferma: l'agente Tullio Tinti ha concluso quest'oggi un vertice con la dirigenza nerazzurra, assicurando la permanenza del suo assistito. Discorso diverso invece per il centrale slovacco: blitz del PSG a Milano per lui.

"Il futuro di Bastoni? Rimane sicuramente all'Inter, è felice di giocare per i nerazzurri. Io li rispetto i contratti, poi se mi chiamano vedremo", ha commentato l'agente Tullio Tinti all'uscita dalla sede dell'Inter. Sul piatto ballava il luminoso futuro di Bastoni e il 23enne di Casalmaggiore ha ottenuto le conferme che cercava dalla dirigenza nerazzurra: il contratto lo lega alla Beneamata per altri due anni e non c'è motivo di dirsi addio. Una conferma che ha fatto molto felice Bastoni, che non ha mai nascosto la sua voglia di restare e che ha festeggiato sui social postando due cuori nerazzurri.

© twitter

Chi di conferme non ne ha ricevute ancora è Milan Skriniar. Secondo Le Parisien il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un centrale da affiancare a Marquinhos e il nuovo ds Luis Campos avrebbe così messo nel mirino lo slovacco: il dirigente del Psg - che ieri fra l'altro ha avuto contatti con il Sassuolo per Scamacca - si trova già a Milano e avrebbe già sondato il terreno con la dirigenza nerazzurra. Da parte sua Skriniar - attualmente infortunato, ne avrà tra le tre e le sei settimane per l'infortunio muscolare patito con la sua nazionale - ha più volte dichiarato di non voler lasciare il nerazzurro.

