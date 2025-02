Inter, il Bayern torna su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu non è più intoccabile in casa Inter e in estate potrebbe fare le valigie. Il club nerazzurro lo valuta 40 milioni di euro, in virtù anche di un contratto ancora lungo con scadenza fissata al 2027, e sulle sue tracce ci sono il Newcastle, alcuni club sauditi e soprattutto il Bayern Monaco, che aveva già mostrato interesse nell'ultimo mercato estivo e che è alle prese con il difficile rinnovo di Kimmich. Se il numero 20 dovesse lasciare Milano i nerazzurri si tufferebbero su Samele Ricci del Torino, che vale più o meno quanto Calhanoglu ma è notevolmente più giovane (classe 2001 il granata, 1994 il turco).