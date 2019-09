Sulle ultime battute del mercato estivo Marotta e Ausilio hanno fatto un tentativo per Gotze e, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i nerazzurri ci riproveranno per il 2020, quando scadrà (30 giugno) il contratto del tedesco col Borussia Dortmund e potrà trasferirsi a Milano a parametro zero.