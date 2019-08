Nuovi aggiornamenti sul pressing della Fiorentina per Politano. Il club viola avrebbe infatti alzato l'offerta ai nerazzurri. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina sarebbe pronta a versare 30 milioni di euro nelle casse dell'Inter per il cartellino dell'esterno offensivo. Cifra decisamente vicina ai 35 milioni fissati da Marotta per la cessione dell'ex giocatore del Sassuolo, che a Firenze percepirebbe anche un ingaggio superiore a quello attuale. In caso di addio a Politano, l'Inter poi potrebbe poi piombare su Rebic dell'Eintracht Francoforte.