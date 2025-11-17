Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter e Milan: per la porta spunta anche Meslier

17 Nov 2025 - 12:48
© Getty Images

© Getty Images

Non è un mistero, ormai, che Inter e Milan siano alla ricerca di un nuovo primo portiere per la prossima stagione. Sia Sommer che Maignan sono in scadenza a giugno 2026 e al momento pare difficile che i due possano rinnovare i rispettivi contratti, soprattutto il rossonero. Le due milanesi potrebbero scatenare un derby di mercato visto che si stanno muovendo per gli stessi obiettivi. Oltre a Elia Caprile (Cagliari) e Noah Atubolu (Friburgo), nelle ultime settimane ci sarebbe anche una terza pista che porta a Illan Meslier, classe 2000 del Leeds, anche lui in scadenza la prossima estate. Lo riporta Tuttosport

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:15
Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Milan, non solo derby

Milan, non solo derby

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:32
Roma, per l'attacco si valuta anche Kalimuendo
12:48
Inter e Milan: per la porta spunta anche Meslier
11:38
Difensore cercasi: Juve e Inter si sfidano per Muharemovic e Tiago Gabriel
10:33
Borussia Dortmund, sirene arabe per Guirassy
09:32
Barcellona, occhi puntati su Grimaldo