Inter e Milan: per la porta spunta anche Meslier

Non è un mistero, ormai, che Inter e Milan siano alla ricerca di un nuovo primo portiere per la prossima stagione. Sia Sommer che Maignan sono in scadenza a giugno 2026 e al momento pare difficile che i due possano rinnovare i rispettivi contratti, soprattutto il rossonero. Le due milanesi potrebbero scatenare un derby di mercato visto che si stanno muovendo per gli stessi obiettivi. Oltre a Elia Caprile (Cagliari) e Noah Atubolu (Friburgo), nelle ultime settimane ci sarebbe anche una terza pista che porta a Illan Meslier, classe 2000 del Leeds, anche lui in scadenza la prossima estate. Lo riporta Tuttosport.