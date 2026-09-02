Genoa, ufficiale il ritorno di El Shaarawy: il comunicato

"Titolare di doppio passaporto, italiano ed egiziano, El Shaarawy ha rappresentato l’Italia a livello internazionale, collezionando 32 presenze e 7 gol con la Nazionale maggiore - continua la nota -. Nel corso della carriera ha disputato oltre 500 partite nelle competizioni professionistiche per club, realizzando più di 100 gol e adornando il palmarès con trofei come la Supercoppa Italiana, vinta con il Milan, e la Conference League, con la divisa della Roma. Nei trascorsi in rossoblù aveva vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera, esordendo in prima squadra nella stagione 2008/09".