Genoa, ufficiale il ritorno di El Shaarawy: il comunicato

02 Set 2026 - 22:30
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Il Genoa riabbraccia El Shaarawy. L'italo-egiziano, svincolato dopo l'avventura alla Roma, torna alle origini. Questo il comunicato dei rossoblu: "Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione dei diritti sportivi di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblu - si legge -. Nato a Savona il 27 ottobre 1992, Stephan si è formato nel settore giovanile del Genoa con cui ha esordito tra i professionisti, prima di intraprendere un percorso che lo ha portato a vestire le maglie di Padova, Milan, Monaco, Shanghai Shenhua e Roma".

"Titolare di doppio passaporto, italiano ed egiziano, El Shaarawy ha rappresentato l’Italia a livello internazionale, collezionando 32 presenze e 7 gol con la Nazionale maggiore - continua la nota -. Nel corso della carriera ha disputato oltre 500 partite nelle competizioni professionistiche per club, realizzando più di 100 gol e adornando il palmarès con trofei come la Supercoppa Italiana, vinta con il Milan, e la Conference League, con la divisa della Roma. Nei trascorsi in rossoblù aveva vinto Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Primavera, esordendo in prima squadra nella stagione 2008/09".

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