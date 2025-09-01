Tottenham: ufficiale Kolo Muani

A lungo corteggiato dalla Juventus, alla fine Randal Kolo Muani non fa ritorno a Torino e proseguirà la sua carriera a Londra. Il Tottenham ha ufficializzato l'arrivo in prestito dal Psg dell'attaccante francese che indosserà la casacca numero 39.
