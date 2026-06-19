Inter, de Vrij più vicino all'addio: può volare in Grecia

19 Giu 2026 - 15:58
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Nonostante una proposta di rinnovo da parte dell'Inter il futuro di Stefan de Vrij appare sempre più lontano da Milano, con il difensore olandese che sta valutando con attenzione le proposte sul tavolo. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, il de Vrij è al centro di una serrata corte da parte del Panathinaikos. Il club greco ha presentato un’offerta allettante, proponendo al giocatore, che ha compiuto 34 anni lo scorso febbraio, un ruolo da protagonista assoluto in squadra e un ingaggio da oltre 2 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo anche le sirene provenienti dall'Arabia Saudita.

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