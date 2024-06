Inter, dalle visite di Martinez ad Alex Perez: le mosse nerazzurre in attesa di Gudmundsson

INTER

Acquisto in prospettiva futura per i Campioni d'Italia: c'è anche il difensore spagnolo 18enne del Betis Siviglia

© afp Josep Martinez dopo Taremi e Zielinski: il portiere spagnolo svolgerà le visite mediche nelle prossime ore e con l'apertura ufficiale del mercato il primo luglio verrà ufficializzato al pari dell'attaccante iraniano e del centrocampista polacco. Questi, ormai noto, i primi tre acquisti dell'Inter 2024/25. A seguire ci sà tempo per lavorare una volta ancora con il Genoa per Gudmundsson, per definire il futuro di Arnautovic e quello di Carboni che a oggi resta quello descritto tempo addietro, all'alba della convocazione in Coppa America con l'Argentina. Ma il mercato nerazzurro in entrata è fatto anche di operazioni in prospettiva futura, una linea pienamente condivisa tra la nuova proprietà Oaktree e il management guidato dal presidente Marotta.

Giovani da aggregare da subito alla prima squadra in ritiro perché possano essere valutati da Simone Inzaghi prima di spostarsi in Primavera (come il trequartista sloveno Luka Topalovic classe 2006 acquistato dal NK Domzale) o nuovi prospetti alla Bisseck con già una buona esperienza nonostante l'età: è questo il caso dello spagnolo Alex Perez, difensore 18enne del Betis Siviglia che nonostante la corte di diversi club della Liga ha scelto l’Inter. Arriverà in prestito con riscatto a 3 milioni., verrà aggregato alla prima squadra con la prospettiva di rimanerci anche dopo il ritiro estivo.