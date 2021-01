Inter, da Parigi filtra una certezza: impossibile lo scambio Eriksen-Paredes

INTER

Non basta il solo Pochettino per poter vedere Eriksen con la maglia del Psg. Nè tantomeno, come conseguenza, Paredes con quella dell'Inter. Ammesso e non concesso che lo scambio possa interessare realmente Antonio Conte, in Francia sono infatti convinti - scrive per lo meno Le Parisien - che nulla è stato definito e che probabilmente nulla del genere si realizzerà. Non che il nuovo tecnico dei parigini non rivoglia con sè Eriksen, anzi, solo che Paredes non ha intenzione di andarsene a gennaio: se il danese lascerà dunque l'Inter per il Psg lo farà insomma in una operazione a sé stante.

In realtà, al di là di quel che arriva da Parigi, al momento una vera e propria offerta per Eriksen non c'è. Interessamenti, certo, ma di concreto ancora nulla: oltre agli abboccamenti del Psg ci sono stati quelli inglesi di Manchester United e Arsenal, ma di proposte concrete a Milano non ne sono ancora arrivate. Il danese partirà, ma non pare sarà un addio così rapido come quello di Nainggolan. Per quanto riguarda poi Paredes, la posizione è chiara: non è una priorità per l'Inter. Prima serve altro, come una quarta punta ad esempio: ecco perché la cessione di Eriksen potrebbe innanzitutto servire per sbloccare la situazione con il Papu Gomez. A centrocampo, infatti, Conte e la società vogliono prima valutare il rientro di Vecino.