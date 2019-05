INTER, CON CONTE ARRIVANO BARELLA E KOVACIC

05/05/2019

Barella e Kovacic per convincere Conte ad accettare la panchina dell'Inter. La società nerazzurra continua a confermare Spalletti, ma secondo Tuttosport non si è arresa all'idea di portare l'ex ct della Nazionale in panchina. Ausilio starebbe continuando la trattativa con il Cagliari per il giovane centrocampista e vorrebbe riportare a San Siro il croato del Real ora in prestito al Chelsea.