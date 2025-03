Inter, c'è il sì di Nico Paz: ora Zanetti lavora con il padre per completare la trattativa

Nico Paz ha detto sì al possibile trasferimento all'Inter, ma la strada per vestire il nerazzurro è ancora lunga. A confermarlo è Il Corriere dello Sport che ha raccontato le mosse del vicepresidente Javier Zanetti che, in occasione della sfida fra Como e Venezia, si è incontrato con il papà dell'argentino, amico di vecchia data dell'ex capitano dell'Inter. Una manovra per velocizzare l'operazione che vede il Real Madrid sempre sullo sfondo complice il diritto di recompra, ma anche lo stesso Como che potrebbe riscattare il cartellino del giocatore a cifre agevolate.