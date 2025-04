Inter, Bologna e Torino si contendono Pio Esposito

Un gioiello conteso. Pio Esposito dopo la grande stagione in B con lo Spezia sembra pronto a salire di categoria. Il più piccolo dei fratelli Esposito ha da poco rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2030 e, quest'estate, si troverà a prendere una decisione importante per il suo futuro: quale progetto sposare per continuare il percorso di crescita. Al momento, secondo quanto riporta Tuttosport, il Torino avrebbe messo gli occhi su di lui, chiedendo anche informazioni all'Inter. Nell'ultimo fine settimana però il calciatore è stato seguito da osservatori del Bologna ed è quindi probabile che anche i rossoblu siano sulle tracce del classe 2005.