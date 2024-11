INTER, BELAHYANE OSSERVATO SPECIALE A VERONA

Trasferta dal sapore di mercato per l'Inter a Verona. Secondo Calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero infatti messo nel mirino per la prossima estate Reda Belahyane, calciatore marocchino classe 2004. Su Belahyane è molto forte anche l’interesse del Milan. Secondo il portale, i rossoneri avrebbero già avviato qualche discorso con l’agente del calciatore, mentre l’Inter è alla finestra e la partita di sabato può essere un'ottima occasione per intavolare i primi discorsi.