INTER, BARELLA: "IL MIO PREZZO LO FISSA IL CAGLIARI"

20/06/2019

Intervenuto in conferenza insieme dopo il ko dell'Italia U21 contro la Polonia, Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari che piace molto all’Inter, ha voluto di nuovo dribblare le voci di mercato sul proprio conto: “È un’occasione troppo importante per leggere i giornali o le pagelle. Il prezzo non lo faccio io, lo fanno le società. Non penso al mercato. Il mio Europeo? Posso fare meglio”.