In gol con la Lazio, Marko Arnautovic è comunque destinato a lasciare l'Inter a giugno. L'addio poteva andare in porto anche a gennaio come rivelato da Alessandro Altobelli in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "So per certo che a gennaio ha rifiutato la possibilità di andare a giocare di più. Fare da prima alternativa è difficile perché devi allenarti meglio dei titolari e aspettare. Ma sarà di certo un fattore verso il tour de force"