In Inghilterra non hanno dubbi: Conte-Tottenham addio a fine stagione

Anche la dirigenza degli Spurs avrebbe voltato le spalle al tecnico. La rabbia di Richarlison

© Getty Images "Rispetto il contratto e a fine stagione si faranno le giuste valutazioni con il club nella maniera più serena e io dirò la mia". Dopo lo 0-0 del Tottenham contro il Milan e l'eliminazione dalla Champions, Antonio Conte ha rimandato ogni discorso legato al suo futuro. Ma i media inglesi non hanno dubbi: sarà addio a fine stagione. Ne è convinta la BBC che considera la partenza del tecnico "ormai solo una formalità": da una parte Conte non avrebbe mai dimostrato negli ultimi mesi di aver intenzione di rinnovare l'accordo con gli Spurs, in scadenza a giugno nonostante le iniziali offerte del club, ma ora la stessa dirigenza gli avrebbe voltato le spalle. Per non parlare dei tifosi, delusi da una stagione al di sotto delle aspettative.

Inevitabile, dunque, che si vada verso il divorzio, si legge sul sito della BBC, al termine di "16 mesi senza amore". Un epilogo condiviso anche dai tabloid, con il Sun che titola "Out for the Cont". Mentre il Daily Mail dà spazio ai malumori nello spogliatoio. A cominciare da quello di Richarlison, lasciato inizialmente in panchina. "Questa stagione è stata uno schifo", l'accusa del nazionale brasiliano, che attacca Conte: "Perché non gioco? È quello che non ho capito neanche io - ha detto ai microfoni di TNT Sports - Stavo andando bene, con due vittorie contro West Ham e Chelsea, e improvvisamente il mister mi ha messo in panchina. Contro i Wolves mi ha messo cinque minuti. Ho chiesto perché e non mi hanno detto niente". Conte vuole tornare in Italia, ha scritto due giorni fa il "Times".