Julen Lopetegui non è più l'allenatore del West Ham. Gli inglesi hanno comunicato l'addio del tecnico spagnolo, a lungo nell'orbita Milan la scorsa estate. "La prima metà della stagione 2024/25 non è stata in linea con le ambizioni del club" si legge nella nota degli Hammers". Il sostituto dello spagnolo dovrebbe essere Graham Potter.