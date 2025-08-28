Il Verona spinge per Baldanzi: può arrivare in prestito
28 Ago 2025 - 09:17
Il Verona cerca rinforzi per il reparto avanzato e sta spingendo per assicurarsi un fantasista della Roma. Parliamo di Tommaso Baldanzi che ha già lavorato con Zanetti all'Empoli: l'affare può andare in porto con la formula del prestito.
