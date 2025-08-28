Milan, l'Atalanta punta a chiudere a ore per Musah
28 Ago 2025 - 10:01
28 Ago 2025 - 10:01
L'Atalanta punta ad assicurarsi già oggi Yunus Musah. Juric, scrivere il Corriere della Sera, vuole averlo già in campionato col Parma: gli orobici sono fiduciosi di chiudere l'affare a 25 milioni di euro, bonus compresi.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)