Mercato

Milan, l'Atalanta punta a chiudere a ore per Musah

28 Ago 2025 - 10:01

L'Atalanta punta ad assicurarsi già oggi Yunus Musah. Juric, scrivere il Corriere della Sera, vuole averlo già in campionato col Parma: gli orobici sono fiduciosi di chiudere l'affare a 25 milioni di euro, bonus compresi.

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

11:25
Pisa-Raul Albiol, si può: sul tavolo un contratto annuale
10:01
Milan, l'Atalanta punta a chiudere a ore per Musah
09:28
Roma, può essere la giornata chiave per Tsimikas
09:17
Il Verona spinge per Baldanzi: può arrivare in prestito
23:42
Cremonese vicinissima a Jamie Vardy