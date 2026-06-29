Il Venezia prende Berardi dal Pescara

Il centrocampista classe 2006 ha firmato un contratto fino al 2031

29 Giu 2026 - 19:59
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Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dal Pescara il centrocampista Lorenzo Berardi, che ha firmato un contratto fino al 2031. Cresciuto nelle giovanili del club abruzzese, l'esterno sinistro classe 2006 ha esordito la scorsa stagione con la prima squadra, con 15 presenze in Serie B e due apparizioni in Coppa Italia. "Ho percepito fin da subito la fiducia della società e del mister nei miei confronti - ha detto Berardi -. Il ds Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso e ricco di stimoli, e non ho avuto dubbi nella scelta. Conservo un bellissimo ricordo dell'atmosfera del Penzo, dove ho giocato nella scorsa stagione".

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