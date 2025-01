Il Tottenham prolunga con Heung-Min Son

Il Tottenham ha esercitato l'opzione che gli consentiva di prolungare il contratto con l'attaccante Heung-Min Son fino al 2026, ha annunciato il club inglese. Il 32enne sudcoreano con la maglia degli 'Spurs' ha segnato 169 gol in 431 presenze da quando è arrivato nel 2015, prelevato dal Leverkusen. L'allenatore Ange Postecoglou gli ha affidato la fascia di capitano nell'estate del 2023, quando il suo ex titolare, il portiere francese Hugo Lloris, era sul punto di partire. "Sonny", come viene soprannominato, é stato il capocannoniere della Premier League alla fine della stagione 2021/2022 con 23 reti, a pari merito con Mohamed Salah. Dall'inizio di quella in corso, però, è stato meno decisivo. Ha segnato solo due gol nelle ultime undici partite di campionato ed é finito più volte in panchina, come sabato durante la sconfitta per 2-1 contro il Newcastle.