Dopo aver concluso l'affare Casadei, il Torino si è mosso concretamente anche per Cengiz Under. I granata infatti, fa sapere La Stampa, hanno presentato una prima proposta al Fenerbahce per l'ex Roma: presentito con diritto di riscatto fissato a quota 12 milioni di euro. I turchi spingono per inserire l'obbligo.