Il Siviglia ha esonerato l'allenatore Xavier García Pimienta e affidato la squadra a Joaquín Caparrós. "Xavier García Pimienta è stato esonerato dal suo incarico di allenatore del Siviglia", afferma il club in una nota nella quale ringrazia Pimienta per "il lavoro svolto negli ultimi mesi e per la sua professionalità, e gli augura la migliore fortuna per i suoi impegni futuri".