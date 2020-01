Il Siviglia a caccia di un esterno: Monchi tra Suso e Politano

DALLA SPAGNA

Monchi fa spesa in Italia per il suo Siviglia. L'ex ds della Roma, dopo aver ceduto Munas Dabbur all'Hofe il Chicharito Hernandez, sta cerca un esterno d'attacco e i due indiziati giocano entrambi in Serie A: sono Suso e Matteo Politano. Per il milanista c'è un forte interesse, ma ancora non sono pervenute offerte ufficiali a Casa Milan. Discorso simile per l'interista anche se qualche contatto con i nerazzurri c'è già stato. Trema il Napoli che rischia di non veder concretizzarsi l'affare visto che l'esterno non è convintissimo della destinazione e potrebbe preferire la Spagna e la Liga.

Ore di attesa per capire il futuro di Politano da quale dipende anche quello di Llorente. L'Inter spinge per la destinazione Napoli, con il quale ha già l'accordo per un totale di 25 milioni di euro, per arrivare all'attaccante spagnolo in prestito. Tutto fatto, ma manca ancora il sì del giocatore e il Siviglia potrebbe far saltare il banco.