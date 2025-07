Il ritorno di Delio Rossi: riparte dalla Serie C e dal ‘suo’ Foggia

A Foggia è tutto pronto per il Delio Rossi ter. Per l'ufficialità bisognerà attendere ancora un po’, ma l'ex tecnico di Salernitana, Lazio, Palermo e Fiorentina (tra le altre) è vicinissimo a fare il suo ritorno sulla panchina rossonera. L'accordo con l'allenatore romagnolo è praticamente definito: si legherà al club pugliese sottoscrivendo un contratto per una stagione, senza opzione per il rinnovo. Per Rossi, che tra il 1991 e il 1993 è stato il tecnico della Primavera rossonera, sarà la terza volta sulla panchina del Foggia: la prima tra il 1995 e il 1996 e la seconda per 13 partite nel 2023.