Il rinnovo ora è ufficiale: l'Inter e Simone Inzaghi insieme fino al 2025

© Getty Images

Adesso è ufficiale: Simone Inzaghi ha prolungato il suo rapporto con l'Inter di un anno, c'è infatti la firma sul rinnovo contrattuale fino al 2025. L'accordo tra le parti, raggiunto nelle settimane scorse, è stato comunicato questa mattina dal club nerazzurro, all'indomani di un inizio di campionato che vede la squadra in vetta alla classifica (assieme al Milan, prossimo avversario alla ripresa del campionato dopo la sosta per la nazionali) con 9 punti, frutto dei tre successi contro Monza, Cagliari e Fiorentina, con otto reti segnate e zero subite (l'Inter è la sola squadra nei cinque campionati top europei ad aver mantenuto inviolata la propria porta). Per il tecnico nerazzurro uno stipendio di 5,5 milioni di euro a stagione come parte fissa, a cui vanno aggiunti i bonus in base ai risultati raggiunti. Nelle prime due stagioni interiste, Inzaghi ha conquistato 4 trofei (due Coppe Italia e due Supercoppe italiane), portando i nerazzurri in finale di Champions, lo scorso giugno a Istanbul contro il Manchester City.