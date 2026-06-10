Il Real ritrova Mourinho, il 13 luglio il nuovo inizio a Madrid

Il Benfica ha salutato il tecnico, il portoghese già al lavoro in Spagna

10 Giu 2026 - 10:00
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Poco più di un mese e i tifosi del Real Madrid riabbracceranno Josè Mourinho. Il ritorno dello Special One sulla panchina degli spagnoli adesso ha una data: il 13 luglio, al centro sportivo di Valdebebas, comincerà ufficialmente la seconda avventura del portoghese al Real. Lo stesso allenatore, secondo la stampa iberica, ha già comunicato alla squadra la data in cui si svolgerà il primo allenamento. Mourinho è arrivato a Madrid ieri e ha incontrato José Ángel Sánchez, direttore generale del club e Juni Calafat, responsabile dello scouting. Il nuovo progetto, sia dal punto di vista calcistico che contrattuale, ha iniziato a prendere forma: in contemporanea il Benfica ha annunciato ufficialmente l'addio del tecnico portoghese. "Il Real Madrid ha ufficializzato l'offerta per il tecnico. Grazie Josè" ha scritto il club lusitano. Mourinho si stabilirà subito a Valdebebas, dove avrà diverse settimane per pianificare con calma il suo secondo mandato.

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