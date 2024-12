Il Real Madrid si allontana da Mastantuono: Milan ancora in corsa

Franco Mastantuono non è più un obiettivo del Real Madrid. I Blancos, infastiditi dal comportamento dell'entourage del fantasista minorenne, hanno deciso di guardare altrove. I madrileni, rivela Marca, non hanno gradito la mossa degli agenti del classe 2007, i quali hanno proceduto con il rinnovo con il River Plate cambiando le carte in tavola. La speranza di Perez infatti, era quella di strapparlo agli argentini a un prezzo inferiore rispetto alla clausola rescissoria da 45 milioni di euro stabilita dopo il prolungamento. Sul fantasista, conferma Marca, c'è anche il Milan: i rossoneri però non hanno intenzione di sborsare una cifra così alta per assicurarsi il 17enne.