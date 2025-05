Il Real Madrid aspetta Alexander-Arnold, manca solo la firma

L'accordo con il Real Madrid è concluso: manca solo la firma. Dopo l'addio al Liverpool annunciato sui social, Trent Alexander-Arnold è pronto a legarsi alle merengues con un contratto quinquennale, scrivono in Spagna. Il calciatore dei Reds e della nazionale inglese potrebbe giocare con la nuova maglia già al mondiale per club in programma in estate. L'accordo era stato concordato da mesi, ma solo verbalmente. Ieri il giocatore classe '98 ha ufficializzato che lascerà il Liverpool, "la decisione più difficile della mia vita".