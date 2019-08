Il Real Madrid accelera i tempi per Neymar. Come riporta 'As' i blancos, approfittando dello stallo tra Psg e Barcellona per il ritorno del brasiliano al Camp Nou, intensificheranno nelle prossime ore i contatti con il club francese per piazzare un colpo a effetto a fine mercato. Le ultime offerte dei catalani infatti non hanno convinto Leonardo, disposto comunque a far partire il giocatore qualora arrivasse la proposta giusta. La Casa Blanca, che ha posto il veto su Vinicius e Varane, e' pronta a mettere sul piatto sia James Rodriguez che Keylor Navas. Difficile possano entrare nell'operazione invece Isco e Benzema, considerati intoccabili. La vittoria convincente all'esordio contro il Celta Vigo non ha cambiato il giudizio di Florentino Perez, che ritiene sia necessario un altro acquisto - dopo quello di Eden Hazard - per poter tornare a vincere in Spagna e in Europa.