IL PSG STRINGE PER DE LIGT

12/06/2019

Potrebbe essere De Ligt il primo colpo di Leonardo al Psg. I campioni di Francia hanno improvvisamente accelerato per il difensore dell'Ajax superando la concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco e Juventus con Raiola che, già volato a Parigi, potrebbe chiudere l'affare in pochi giorni. L'arrivo di De Ligt in Francia potrebbe liberare Marquinhos, difensore che piace proprio alla Juve.