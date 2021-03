Il Psg non si ferma: le sta provando tutte per convincere Messi

Il corteggiamento del Psg per convincere Messi a trasferirsi in Francia non conosce soste e, soprattutto, limiti. Non è un mistero che la dirigenza parigina stia sfruttando l'amicizia del fuoriclasse argentino con alcuni giocatori chiave per invogliarlo a scegliere la Ligue 1 nel caso in cui decida di lasciare il Barcellona. Nonostante i tentativi di Laporta, è tutt'altro che scontata la sua permanenza in blaugrana. Non è nemmeno un mistero che, a questo punto, il Psg sia la scelta numero uno.