Nell'ultimo periodo si è parlato tanto di un possibile ritorno di Ciro Immobile in Italia. L'attaccante capocannoniere all time della Lazio soltanto 12 mesi fa si è trasferito al Besiktas. L'esperienza in Turchia non sta dando i frutti sperati, tanto da lasciare spazio a speculazioni su un suo possibile trasferimento. Voci che Serdal Adalı, presidente del club turco, ha confermato: "Lo dico apertamente: Ciro Immobile se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso".