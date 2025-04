Il Porto blinda Rodrigo Mora: clausola da 70 milioni per il gioiello 17enne

Il Porto ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto del suo nuovo fenomeno: si tratta del 17enne Rodrigo Mora. Il classe 2007 portoghese ha iniziato a giocare in prima squadra quest'anno: in poco più di mille minuti racimolati nel corso di 19 presenze è riuscito a mettere insieme 8 gol e 3 assist imponendosi come uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale. Mora firmerà un contratto di 5 anni non appena compirà 18 anni. Nell'accordo è presenta una clausola rescissoria intorno ai 70 milioni secondo quanto riportato da Fabrizio Romano.