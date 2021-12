Il Pisa non molla Lucca a gennaio, ma per l'estate c'è il Milan

C'è anche Lorenzo Lucca tra gli obiettivi di mercato del Milan. Difficile nell'immediato, anche perché il 21enne bomber del Pisa capolista in Serie B preferirebbe continuare il percorso di crescita in nerazzurro sino a fine stagione, ma di certo la prossima estate. Fisico possente, buona tecnica, senso del gol, Lucca è da mesi finito nel mirino di molti club ma i rossoneri hanno lavorato d'anticipo e guadagnato un piccolo vantaggio sulla concorrenza: nonostante la flessione degli ultimi mesi, il gigante di Moncalieri (è altro 2,01 metri) risponde perfettamente all'identikit della punta che il Milan cerca per ringiovanire il suo parco attaccanti.