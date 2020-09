Il Napoli punta Vecino ma ballano 6 milioni per il diritto di riscatto

LA TRATTATIVA

Il Napoli vuole Matias Vecino per rinforzare il centrocampo. I contatti con l'Inter e l'entourage del giocatore sono già a buon punto, tanto che il nazionale uruguaiano ha già dato la sua disponibilità. E' stata anche individuata la formula del trasferimento: prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Il punto più complesso da superare è quello relativo alla cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, mentre il Napoli ne offre 12.

Ballano insomma 6 milioni per la conclusione dell'affare. Gattuso lo ha sempre stimato per la sua capacità di adattarsi ai vari ruoli di centrocampo che lo renderebbe una pedina perfetta per più sistemi di gioco oltre che un arricchimento qualitativo di un reparto già pieno di giocatori di livello. In caso di soluzione positiva della trattativa, in ogni caso, l'allenatore del Napoli dovrà aspettare il pieno recupero del giocatore, attualmente infortunato. Il suo rientro dovrebbe avvenire in un paio di mesi.