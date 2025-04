Il Napoli ha intenzione di puntare anche in futuro su André-Frank Zambo Anguissa, tuttavia il giocatore camerunense non sarebbe troppo convinto di rimanere in azzurro. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe fatto scattare unilateralmente il rinnovo automatico per il calciatore africano, tuttavia rimangono offerte provenienti dall'Arabia Saudita che Zambo Anguissa starebbe prendendo in considerazione.