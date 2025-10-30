Il Napoli blinda Anguissa: rinnovo in arrivo

Se si butta un occhio alla classifica marcatori, uno dei primi nomi che risalta è quello di Zambo Anguissa, protagonista assoluto dell'inizio di stagione in casa Napoli con 4 gol segnati. Numeri che ogni squadra vorrebbe veder raggiungere dai propri centrocampisti. De Laurentiis lo sa bene e sta preparando un'offerta di rinnovo ai livelli delle prestazioni che Anguissa sta offrendo in campo: la proposta includerebbe un aumento di stipendio dai 2,8 milioni attuali ai 4 + bonus. Un modo per blindare il giocatore camerunese e fargli sentire tutta la fiducia del club.