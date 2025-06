Il Milan su Guela Doué, fratello della stellina del Psg

Il Milan guarda alla Francia in cerca di rinforzi. L'ultima idea di Tare e Moncada sarebbe Guela Doué. Terzino destro ma, all'occorrenza, anche difensore centrale, il classe 2002 è il fratello maggiore di quel Desiree Doué che ha fatto impazzire l'Inter in finale di Champions League. Guela la scorsa estate è passato dal Rennes allo Strasburgo per 6,5 milioni di euro, dove in poco tempo è diventato un titolare inamovibile e protagonista del club che ha chiuso l'ulitma Ligue1 al settimo posto in classifica.