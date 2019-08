Non solo Angel Correa per il Milan. I rossoneri sono sì alla ricerca di una seconda punta da affiancare a Krzysztof Piatek, con il numero 10 dell'Atletico Madrid che resta una pista viva e calda, ma non solo: Marco Giampaolo vuole anche un centrocampista di qualità, una mezzala utile al suo gioco. E il nome che torna di moda è quello di Dennis Praet.

Tempo reale giovedì 01 agosto